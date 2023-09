Mor una dona de 90 anys després de ser atropellada a Riudoms

Des de l'Ajuntament, asseguren que el lloc on es va produir l'accident no és «especialment perillós», tot i això revisaran la zona. De fet, expliquen que en aquest mateix carrer sí que hi ha altres punts considerats perillosos i en què ja està previst fer-hi diverses actuacions per millorar la seguretat dels vianants i dels conductors. Es faran els propers mesos i tenen un pressupost de més de 135.000 euros.