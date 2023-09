Més de 8.000 persones omplen el Nucli Antic en la 12a Fira dels Indians de Torredembarra

Les visites guiades al patrimoni indià i al cementiri van acollir un centenar de persones

Actualitzada 13/09/2023 a les 09:53

La dotzena edició de la Fira d'Indians de Torredembarra va tornar a omplir de visitants els carrers del Nucli Antic. La regidora de Turisme, Jovita Baltasar, va explicar que des del consistori calculen que més de 8.000 persones van visitar el certamen. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta amb aquesta edició, ja que la participació és superior a la de l'any passat, on es calcula que hi van assistir unes 5.000 persones i «hi va haver molt bon ambient festiu».Els actes es van iniciar divendres a la tarda, a la Sala Lluís d'Icart, amb la presentació del documental de TV3 Negrers, la Catalunya esclavista produït per Abacus, i la presentació del llibre 1001 curiositats, els Indians catalans de Tate Cabré.Les activitats amb més nombre de participants van ser la visita a l'exposició El llegat indià, ubicada al Pati del Castell, amb 2.850 persones, el taller de salsa amb 2.000 (durant tot el cap de setmana, a la plaça de la Vila, a càrrec de Salsitxo), les havaneres amb 850 (a càrrec del Grup Xarxa, diumenge al vespre), la rumba catalana amb 800 més (a càrrec de Los Desmadrados, diumenge a la nit) i la plantada i ball dels Gegants Indians de Torredembarra amb 600 (dissabte a la tarda).Les visites guiades al patrimoni indià i al cementiri van acollir un centenar de persones, igual que els tallers de gorres de cop dirigits als infants. Les propostes gastronòmiques també van tenir molt acceptació (degustació de cafè i xocolata, degustació de suc de canya amb trapiche, xocolatada popular i tast de vins i xocolata amb relats indians), amb la participació total de prop de 1.300 persones, entre d'altres activitats.