Lotte Energy Materials invertirà uns 1.200 MEUR a Mont-roig del Camp

L'empresa coreana preveu construir fins a 3 fàbriques i generar un mínim de 600 llocs de treball directes

Actualitzada 13/09/2023 a les 10:54

Presentació del projecte

La inversió industrial que Lotte Energy Materials farà a Mont-roig del Camp per fabricar làmines de coure (elecfoil), un component essencial en la fabricació de bateries elèctriques, podria arribar als 1.200 milions d'euros. Aquesta xifra duplicaria la inversió inicial anunciada pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, i l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho López, des de Seül el maig de 2022.L'empresa coreana preveu la construcció de fins a tres plantes de fabricació d'elecfoil a Catalunya, un projecte industrial que es desenvoluparà per fases. La primera preveu una inversió inicial de gairebé 400 milions d'euros per la construcció d'una primera planta. Aquesta primera fàbrica està previst que entri en funcionament el 2025 amb una capacitat de producció anual de 30.000 tones d'elecfoil i la creació de 200 llocs de treball.La construcció de les altres dues plantes, que també comportaran una inversió aproximada de 400 milions d'euros cada una, estarà subjecte a l'execució del calendari concret de la primera fàbrica. La posada en funcionament de cada planta implicarà també la creació de 400 llocs de treball més, 200 per a cada planta prevista. En total, el desenvolupament de tot el projecte suposaria la creació de, com a mínim, 600 llocs de treball. Així ho recull el conveni urbanístic que està previst que s'aprovi aquest migdia al Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.Es tracta del primer acord plenari d'aquest projecte industrial, que representa l'arrencada administrativa, després de molts mesos de treball intern. De fet, aquest acord és el que es va signar a Seül, a mitjans d'aquest mes d'agost entre Lotte i l'Ajuntament i que requeria de la tramitació plenària perquè agafi vigència.En aquest sentit, l'alcalde de Mont-roig, Fran Morancho López, considera que aquest acord significa «el primer gran pas administratiu per fer realitat un projecte que fa temps que es va anunciar i que després d'un any de negociacions s'ha pogut concretar i millorar. Les expectatives quant a número de fàbriques i llocs de treball són més importants de les que es preveien quan es va anunciar la inversió, ara fa un any. No podem estar més satisfets».Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, destaca que «l'aposta de Lotte per Catalunya, amb una previsió d'inversió i de llocs de treball superior als anunciats inicialment, ens permetrà consolidar-nos com un territori referent en la indústria de la mobilitat al sud d'Europa».Així mateix, el conveni recull que el projecte de Lotte Energy Materials ocupi una superfície total de 441.400 metres quadrats al polígon industrial dels Comellarets. A més, l'acord també ha de donar el vist i plau a la modificació del POUM per permetre als Comellarets l'ús industrial de l'activitat productiva de Lotte, així com per ajustar les alçades constructives i permetre la generació d'energies renovables per abastir les fàbriques.Està previst que el projecte es presenti públicament a la ciutadania de Mont-roig del Camp i als agents socials, econòmics i polítics del territori el dia 23 d'octubre a càrrec de la pròpia empresa Lotte.