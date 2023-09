Les obres de millora del carrer Carles Buigas de Salou començaran a finals d'octubre

El projecte està finançat mitjançant els Fons de Recuperació Next Generation EU

Actualitzada 13/09/2023 a les 15:47

La segona fase de les obres de millora i renovació del carrer de Carles Buïgas de Salou, està prevista per començar a finals del proper mes d'octubre. L'empresa encarregada de portar a terme aquesta remodelació és Tecnología de firmes, S.A. (Tecnofirmes).



La planificació de les obres ha estat sotmesa a una sèrie de passos previs, incloent-hi la presentació de tota la documentació requerida per part de l'empresa, l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, la disposició del Pla de Gestió de Residus, i l'ajustament del Pla d'obres segons els requisits dels Serveis Tècnics Municipals.Aquesta fase de millora i renovació, que es preveu que tindrà una durada d'execució de 12 mesos, té un pressupost total de 4,58 milions d'euros, IVA inclòs. Aquest projecte està finançat pel «Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions (PSTD), any 2021, Eix 2, corresponent a la millora de l'eficiència energètica»; en el marc del »Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)»; i finançat mitjançant el «Fons de Recuperació Next Generation EU».La segona fase del projecte de conversió en zona de vianants del carrer Carles Buïgas té com a objectiu millorar la infraestructura viària i l'entorn urbà, proporcionant als veïns i visitants una experiència més segura, amable i agradable.Es preveu que les obres generin una millora substancial en la qualitat de vida dels residents i visitants i contribueixin a revitalitzar aquesta zona força movimentada de Salou.