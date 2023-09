La Policia de Constantí obre 10 diligències penals per delictes contra la seguretat viària a l'agost

En diferents dies i hores el cos ha establert diversos controls a les entrades i sortides de la població

Actualitzada 13/09/2023 a les 13:40

Amb l'objectiu de prevenir i reduir la sinistralitat viària i millorar la percepció de seguretat ciutadana, al llarg d'aquest últim mes la Policia Local de Constantí ha establert en diferents dies i hores dispositius de control de vigilància i seguretat a les entrades i sortides de la població.Com a conseqüència d'aquests controls s'han obert un total de 10 diligències penals per delictes contra la seguretat viària (per conduir sense haver obtingut mai permís de conduir, d'altres per conduir de forma temerària amb greu risc per a la circulació o bé per conduir sota els efectes d'alcohol). Es dona la circumstància que tres dels investigats ja eren reincidents en conduir sense permís de conducció.Igualment, es van instruir diligències administratives per tinença de drogues i altres relatives al reglament de circulació (com fer ús de telefonia mòbil durant la conducció i no tenir concertada l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil i manca d'ITV.Finalment, els agents de la policia local van fer difusió d'una manera clara i entenedora als i les usuàries identificats/es dels consells de seguretat viària pertinents. Aquests tipus de controls policials es mantindran de manera periòdica amb la finalitat de mantenir els nivells de seguretat viària.