Empresa i Economia avalen el Hard Rock si la química Ercros modifica les instal·lacions

Dues parcel·les on s'han de construir els hotels serien vulnerables en cas de núvol tòxic

Actualitzada 13/09/2023 a les 13:04

«No favorable»

El Departament d'Empresa i Economia ha emès un informe favorable al projecte del Hard Rock, però el condiciona a unes modificacions en les instal·lacions de l'empresa Ercros perquè en cas d'accident químic, el núvol tòxic no tingui afectació al casino.El 2020, el TSJC va aturar els plans del macrocomplex on s'havien d'ubicar els hotels i les àrees de joc a causa de la proximitat de la indústria química. Ara, des d'Empresa i Treball consideren que en dues de les parcel·les, l'A i la C, es poden dur a terme les actuacions, mentre que a la B i la D, on s'han de construir els hotels, continuen sent vulnerables a un accident químic. Per això, el departament condiciona el projecte a unes millores de seguretat dins la fàbrica d'Ercros.Tenint en compte el risc químic, Empresa i Treball desestima que es puguin construir «elements molt vulnerables» com ara hotels tan a prop d'Ercros. Per la seva part, la companyia química sí que ha iniciat els tràmits per tirar endavant diverses millores dins les instal·lacions els pròxims anys com per exemple noves torres de refrigeració, dues plantes noves de producció d'àcid clorhídric o xarxes de distribució.Tots aquests canvis encara no tenen l'aprovació del Govern, segons apunta el Diari Ara que ha avançat la informació. Per tant, el projecte actual de Hard Rock, amb l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic del CRT Vila-seca – Salou, depèn ara mateix de les inversions que faci Ercros dins la seva fàbrica, entre altres factors.Fonts del Departament d'Empresa i Treball s'han limitat a dir a l'ACN que es tracta d'un informe «purament tècnic que, en aplicació de la normativa, fixa els condicionants necessaris per poder tirar endavant el projecte des del punt de vista de seguretat industrial, tenint en compte la proximitat amb Ercros».Des de la plataforma Aturem Hard Rock, el seu portaveu, Eloi Redón, ha manifestat que aquest document «posa nous entrebancs a l'aprovació del PDU». «Nous problemes que allarguen novament els terminis i afegeix un quart agent per tirar endavant aquest projecte», ha insistit Redón. Consideren que el document és un «no favorable» perquè són uns «requisits gairebé impossibles de complir». «És una maniobra dels tècnics», ha valorat el portaveu que també ha denunciat «les pressions» del PSC i sectors econòmics per tirar endavant el projecte.