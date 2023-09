Els propietaris de PortAventura posen a la venda el parc per 1.000 milions d'euros

Els fonts d'inversió KKR i Investindustrial busquen comprador tot i els bons resultats d'aquesta temporada

Actualitzada 12/09/2023 a les 20:46

Els fons d'inversió KKR i Investindustrial, propietaris de PortAventura, han posat a la venda el parc d'atraccions per 1.000 milions d'euros, segons ha avançat Cinco Días.



Calma als ajuntaments

Segons indica el mitjà, els dos propietaris ja portaven temps preparant la venda de PortAventura, tot i els bons resultats que s'esperen en aquesta temporada, on es preveu arribar als 5,3 milions de visitants. Tot i que la venda encara es troba en una fase preliminar, tot apunta a que s'encarregarà del procés l'empresa JP Morgan. Les fonts consultades apunten que, amb gran seguretat, el procés de venda es començarà a perfilar per l'any vinent.Des de fonts de PortAventura no es nega aquesta informació, però s'afirma que «és un tema accionarial» i que no es farà cap comentari al respecte. Els rumors sobre aquesta decisió han anat en augment en els darrers mesos entre els agents econòmics, hostalers i polítics del territori, tot i que s'és caut alhora de fer-ne valoracions. Francesc Pintado, president de l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria de Tarragona, envia un missatge de calma: «Hem d'estar tranquils, el parc està en mans d'un fons d'inversió i al cap i a la fi, són transaccions que no serà la primera vegada que les veiem». Pintado referma que el parc d'atraccions és un «motor indispensable pel nostre territori i ho seguirà sent».En la mateixa línia, la Confederació d'Empreses de la Província de Tarragona (CEPTA), valora que «no es tracta d'una notícia excessivament preocupant, ja que des que es va iniciar Port Aventura, s'han venut les participacions de la societat propietària en diverses ocasions i a través de diferents paquets de finançament». Antonio Belmonte, president de la CEPTA, diu que «si els actuals propietaris ho han posat en venda, vindran uns altres, perquè el parc ha tancat cada any, exceptuant la pandèmia, amb un superàvit considerable».Així, considera que «segurament, hi haurà un comprador interessat, i en cas que no hi hagués ningú, els propietaris tornarien a refinançar els seus crèdits amb el banc per continuar adaptant-se als beneficis i despeses que es tinguin».Belmonte exposa que ja fa anys que els propietaris refinancen els seus crèdits per poder mantenir-se, malgrat que, «segons les estadístiques, no els ha anat gens malament, sempre han recuperat les inversions, malgrat l'any de la pandèmia que ho vam patir tots globalment», valora Belmonte.«Criteria ja es va desfer en el seu moment del seu accionariat, perquè no li va convenir o bé perquè li van pagar molt bé pel paquet d'accions; i en el cas de KKR, ja compten amb un fons d'inversió de la família italiana i vendran part de la societat», explica el president de la CEPTA. «Ara que surt als diaris, la notícia corre pels carrers, però la majoria d'aquests moviments, com tota compravenda, dinamitzen el territori», conclou Antonio Belmonte.Des de l'ajuntament de Salou, s'ha declinat fer cap comentari fins que no hi hagi informació oficial al respecte. Per part de l'ajuntament de Vila-seca, s'envia també un missatge caut: «És un moviment natural, que esperem que serveixi per seguir ampliant l'oferta de la zona», ha expressat l'alcalde Pere Segura.