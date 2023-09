Ahir al vespre es va veure un exemplar al Camp de Mart

Actualitzada 13/09/2023 a les 10:38

Les xarxes socials s'han fet ressò d'un porc senglar que s'estava passejant ahir al vespre pel Camp de Mart de Tarragona. En un vídeo es pot veure un exemplar caminant tranquil·lament per la gespa.Dilluns al vespre també es van poder veure una família de porcs senglars que es passejaven per Salou i una altra per la platja de la Llosa de Cambrils.Cada cop és més habitual veure com aquests animals salvatges s'apropen a les zones habitades per aconseguir aliment.