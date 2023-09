El Mercat Medieval de Castellvell estrenarà un passatge del terror i un campament de bruixes

Tindrà lloc del 29 de setembre a l'1 d'octubre

Actualitzada 13/09/2023 a les 09:27

La tercera edició del Mercat Medieval de Castellvell del Camp se celebrarà els dies 29, 30 de setembre i 1 d'octubre. Entre les novetats cal destacar un campament medieval de bruixes per als més petits i un passatge del terror per als més valents, que es faran a l'antic Celler de Castellvell, que serà l'escenari de les principals novetats.El carrer Pompeu Fabra seguirà sent l'eix central de la fira medieval, que aplegarà més d'una trentena de parades d'artesania i gastronomia.Un any més no hi faltaran les cercaviles musicals, els talles infantils o els espectacles de foc, entre altres activitats.L'horari d'obertura de la fira serà el divendres, de les 18 a les 23h, el dissabte d'11 a 23h, i el diumenge, d'11 a 22h. La restauració romandrà oberta fins més tard de l'hora de tancament si la situació ho requereix.