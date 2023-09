El CambriBike torna del 15 al 17 de setembre amb novetats

Hi haurà una marxa BTT nocturna i una exposició

Actualitzada 12/09/2023 a les 21:24

Cambrils ho té tot a punt per engegar la quarta edició de Cambribike, que se celebrarà del 15 al 17 de setembre al Parc del Pinaret amb una àmplia programació i activitats des de l'àmbit més competitiu fins al més popular. La quarta edició de l'esdeveniment arriba amb celebracions del 50è aniversari de la Penya Cicloturistica de Cambrils, de la 40a Festa de la Bicicleta i de la 5a edició de la Fancy Women Bike Ride, entre altres activitats. D'entre les principals novetats, l'associació A Pinyó Fix s'estrena al CambriBike amb una marxa BTT nocturna el divendres. A més, dissabte a la tarda hi haurà una exhibició de bike trial amb salts espectaculars, superant obstacles en diferents alçades i formes i jugant amb el públic amb l'ex-campió del món, Àngel Batlle, director de l'Escola del Bikepark Cambrils. Una altra novetat d'enguany serà l'exposició de bicis antigues, que permetrà veure l'evolució de la mecànica i el disseny de les bicicletes amb el pas del temps.



Des de l'àmbit competitiu, aquest dissabte se celebrarà la Kids Cup Tarragona MTB, mentre que diumenge es disputarà la Copa Tarragona Trial, a més d'un vessant més d'oci com és el cas de la Cursa Kids. La programació també incorpora propostes vinculades a l'activitat ciclista al programa Cambribike com la Bike Session solidària de Pedals Non Stop de dissabte tarda, o la Fancy Women Bike Ride del diumenge al migdia. A l'apartat d'educació, es recuperarà l'acció de sensibilització de l'ONCE, que portarà quatre tàndems i participarà en alguna de les marxes del cap de setmana. L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, va destacar que el CambriBike promociona la bicicleta i que fomenta una mobilitat sostenible i saludable.