Detenen tres homes i una dona per furtar mòbils en una platja de Cambrils

Els detinguts van amagar els mòbils sostrets en el conducte del filtre d'aire del seu vehicle

Actualitzada 13/09/2023 a les 15:24

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la comissaria de Cambrils van detenir dijous passat tres homes i una dona, d'edats entre els 24 i 40 anys, per un delicte de furt de dos dispositius mòbils a la platja.



Quatre telèfons sostrets localitzats en el mateix amagatall d'un altre cotxe

Els fets van tenir lloc dijous al migdia quan una patrulla de paisà del Grup de Delinqüència Urbana de Cambrils va rebre informació d'un agent de la Policia Local que els alertava de la presència d'un vehicle amb quatre ocupants que podria estar relacionat amb delictes contra el patrimoni.Ràpidament, els mossos van aturar el vehicle i van intentar identificar els ocupants però tots quatre anaven indocumentats. Per aquest motiu, els agents els van traslladar a comissaria per poder identificar-los.Mentre els mossos feien aquestes gestions a comissaria uns ciutadans van interposar una denúncia per furt. Aquests van explicar que mentre es trobaven en una platja de Cambrils van patir el furt de la seva bossa de mà on portaven dos telèfons mòbils de gamma alta.Els mossos van poder identificar els tres homes i la dona, els quals tenien diversos antecedents per furt. Davant d'això, els agents van fer un escorcoll intensiu del vehicle i van trobar a l'interior del filtre de l'aire condicionat els telèfons sostrets.Per aquest motiu, els mossos van detenir-los per un delicte de furt.Els mossos van poder recuperar quatre mòbils més en un altre vehicle que havia estat intervingut unes setmanes abans a Cambrils.El patrullatge preventiu i la col·laboració amb la Policia Local de Cambrils va permetre detectar, el passat 11 d'agost, un vehicle amb tres persones relacionades amb delictes contra el patrimoni quan circulava pels carrers d'aquest municipi.Els mossos van aturar-lo i van escorcollar i identificar els ocupants, dues dones i un home. Llavors, van comprovar que el vehicle no disposava d'assegurança obligatòria i el van traslladar a comissaria.Posteriorment, els mossos van tenir coneixement de dos furts, un a la platja a Salou i l'altre en un establiment hoteler de Cambrils. En els dos casos, les víctimes van patir el furt dels seus telèfons mòbils.Arran de la detenció del passat dijous i la localització dels dos mòbils de gamma alta amagats al filtre de l'aire condicionat del cotxe dels detinguts, els mossos van fer comprovacions amb el vehicle intervingut setmanes enrere. Quan els agents van desmuntar el filtre de l'aire, van trobar quatre mòbils sostrets relacionats amb aquests altres dos fets de Salou i Cambrils.Els agents van fer gestions per retornar els terminals mòbils als seus propietaris.Pel que fa als presumptes autors d'aquests furts, els mossos han iniciat les corresponents gestions per a la seva detenció.