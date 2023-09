Comença la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable de l'Espluga de Francolí

El poble de la Conca de Barberà pateix talls d'aigua diaris d'onze hores a causa de la sequera

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs previs per renovar la xarxa d'abastament d'aigua potable de la urbanització Carreras de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Els treballs s'executaran per trams i tindran una durada d'onze mesos. Des de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí asseguren que la urbanització, situada al nucli urbà, concentra gran part de les fuites del municipi i d'aquesta manera s'aconseguirà una important millora del rendiment de la xarxa de distribució d'aigua. L'Espluga de Francolí pateix restriccions d'aigua, amb talls diaris d'onze hores, de les deu de la nit a les nou del matí. A més, es troba en situació d'excepcionalitat per la sequera d'acord amb l'ACA.Les obres consisteixen en la renovació d'aproximadament 3.500 metres de canonades, de les quals 2.750 metres de canonades de tub de fibrociment i 550 de canalitzacions de polietilè, a més a més, d'actuar en més de 150 escomeses d'aigua per connectar els abonats.La intervenció puja 758.068,05 euros, dels quals 500.000 euros estan finançats a través de les ajudes europees Next Generation EU. Els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha estat l'encarregat de redactar el projecte d'execució.