Castellvell recupera el seu festival de rock dur i metall 'CastellHell' després de 10 anys d'aturada

El certamen se celebrarà aquest dissabte i comptarà amb dues bandes internacionals com a caps de cartell

Actualitzada 13/09/2023 a les 15:44

Castellvell del Camp recupera el seu festival de rock dur i metall CastellHell Reborns, després de deu anys d'aturada. L'Associació Cultural Hell Reborns, amb la col·laboració de l'Ajuntament i altres entitats de la comarca, han decidit reprendre enguany el projecte per crear una «alternativa musical al territori» i convertir-se en un «referent del gènere» a Catalunya, segons ha detallat a l'ACN un dels portaveus del festival, Jaume Mulé. La sisena edició del certamen se celebrarà aquest dissabte i comptarà amb dos grups internacionals com a caps de cartell -Cancer i Gutrectomy- i cinc bandes catalanes emergents -Mean Machine, Loanshark, Sota Terra, Devorate The Universe i Pvurgatorii-.L'any 2013, l'organització va decidir suspendre el CastellHell Reborns per manca de relleu generacional en l'organització del certamen i carència de recursos econòmics. Ara, deu anys després, els integrants de l'Associació Cultural Hell Reborns de Castellvell del Camp, conjuntament amb les entitats reusenques Thunderdoom Prods i Shattered Sanity Studios i la col·laboració de l'Ajuntament, han decidit fer un pas endavant per recuperar «una de les cites més emblemàtiques de rock dur i metall de la demarcació de Tarragona», segons han apuntat des de l'organització.Un dels portaveus del CastellHell Reborns VI, Jaume Mulé, ha afirmat que la voluntat és que el festival «torni per quedar-se», però també ha subratllat que amb aquesta «nova espenta» es vol animar a altres municipis i entitats veïnes a organitzar més esdeveniments al voltant d'aquest gènere musical. «Al conjunt de la demarcació, sí que es fan concerts en sala, però no tinc constància que es faci cap altre festival de metall a l'aire lliure», ha lamentat Mulé, qui ha afegit que «l'únic que cal és reactivar la flama», ja que «fa uns anys, sí que n'hi havia».Mulé ha detallat que ja s'està treballant en l'edició de l'any vinent, per aconseguir nous grups internacionals. «Aquest festival no només té un impacte local, sinó que creua fronteres i s'ha d'organitzar amb un any vista», ha afirmat. De moment, enguany, els organitzadors confien que la jornada serà un èxit i han calculat que rebran mig miler d'usuaris de diferents punts d'Europa. «S'han comprat entrades des de França, Alemanya i Holanda, entre altres», ha explicat Mulé.