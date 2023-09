Cambrils portarà 15 espectacles als escenaris en la temporada de tardor

El calendari s'inaugura amb un homenatge a Pau Casals i un espectacle familiar de titelles i música

La temporada d'arts escèniques de tardor de Cambrils portarà 15 espectacles als escenaris de la Cripta de l'Ermita, el Teatre del Casal i la Torre del Llimó. La programació de música i teatre, que forma part dels cicles Diumenges al Teatre, Cripta de l'Ermita i el Festival Accents. El cartell musical de la temporada de tardor de Cambrils està format per nou concerts a la Cripta de l'Ermita i tres més en altres espais (la Torre del Llimó, el Teatre del Casal i el Centre Cultural), que s'oferiran entre el 24 de setembre i el 28 de gener. La venda d'entrades es realitza a www.codetickets.com.



Roger Morelló oferirà la primera actuació el diumenge el 24 de setembre, amb l'espectacle. El 8 d'octubre el públic gaudirà d'un concert de cant del baríton tarragoní Àngel Òdena acompanyat de Miquel Ortega. El 22 d'octubre, dins del Festival Accents, Halldor Mar presentarà el disc. A l'Accents, el 5 de novembre Mireia Feliu, acompanyada de David Mengual, cantarà a la seva tieta Núria Feliu.El diumenge, 12 de novembre, la Coral Verge del Camí presentarà Nacho Melús amb el treballper convidar el públic a descobrir què succeeix si la música gospel s'apropa al ritme del compàs flamenc. I el 17 de desembre es celebrarà el concert de Nadal de la Coral Verge del Camí, que donarà el tret de sortida de les festes nadalenques. La Mar de Jazz de Cambrils oferirà dues actuacions a la Cripta. Dissabte 30 de desembre, Jaume Vilaseca s'envoltarà de músics de l'escena barcelonina per presentar, una nova proposta del pianista basada en la música de la banda britànica Yes. El diumenge 7 de gener, arriba el Concert de Reis amb l'actuació de Felix Rossy Quintet. Per tancar la temporada, el diumenge 28 de gener, Mirla Riomar Trio pujarà a l'escenari de la Cripta amb l'espectacleD'altra banda, també s'han programat concerts en altres espais. A la Torre del Llimó, com a celebració del 10è aniversari del Festival Accents, el divendres 6 d'octubre, Montse Castellà presentarà el seu nou treball discogràfic. Al Centre Cultural, el 3 de novembre, Gabriel Kass posarà música a un tast de vins, i al Teatre del Casal, el 15 de desembre, hi haurà el Concert de Nadal del saxofonista Benjamin Herman Trio. Alhora,enceta un nou cicle de teatre familiar. Alea Teatre obrirà la temporada el 24 de setembre amb l'espectaclede titelles, dansa i música. El 22 d'octubre Marcel Gros presentarài el 19 de novembre la Pera Llimonera portarà al Teatre del Casal