Andrea Grau posa lletra al 'lo lo, lo lo lo'

La jove cantant tarragonina publicarà aquest divendres la cançó 'Amparito ja', una versió electrònica de l'Amparito Roca

Actualitzada 12/09/2023 a les 21:29

Mai és moment de marxar, vens i m'agafes la mà. No sé si és casualitat, però comença a sonar… Amparito ja! Aquest és un fragment de la cançó Amparito ja!, que s'estrenarà aquest pròxim divendres a totes les plataformes, i que signa la cantant i compositora tarragonina Andrea Grau. «De petita sempre havia participat en la festa. Primer, al Ball del Patatuf. Després, al Ball de Cercolets, al Ball de Bastons… fins que va arribar un moment, suposo que per l'edat, en què vaig dir que ja n'hi havia prou. A partir de llavors, vaig viure Santa Tecla de manera molt diferent… Ara, sentia que necessitava tornar a formar part d'allò que havia ocupat una part tan important de la meva vida», explica l'Andrea. I la manera de fer-ho va ser compondre una cançó amb la base de l'Amparito Roca, i vestir-la d'electrònica i hiperpop.



El resultat és un tema molt ballable i, sobretot, cantable, que vol ser un homenatge a la festa, amb referències a elements tan teclers com la baixada de l'àliga, la mamadeta o el Seguici. «Per fer-lo em vaig fixar molt en el que està passant amb la música en català. Amb grups com Figa Flawas, Julieta o Mushkaa, l'escena està canviant molt…», detalla.L'Andrea Grau es va donar a conèixer al concurs de talents de Ràdio Televisió de Cardedeu,. Després del programa, va publicar dues cançons en castellà,, amb milers de reproduccions a YouTube. El passat abril va publicar una versió de, transformant una de les balades icòniques del rock català en un tema indie-pop.ha sigut una manera d'assumir un nou repte personal: «Després de cantar en castellà, sentia que havia de fer alguna cosa en català, superar aquesta barrera».L'Andrea va començar a treballar amb la cançó al maig, i ho va fer en col·laboració amb el músic Druwu. «Va ser tot molt ràpid, encara que no havíem fet mai res junts, vaig veure de seguida que ell feia just el que jo buscava», assegura.Qui vulgui escoltar la peça en directe, en tindrà l'oportunitat aquest mateix diumenge, 17 de setembre, perquè l'Andrea actuarà al passeig de les Palmeres de Tarragona a les 13.30h. Aquest concert arriba després que la passada primavera actués a la Sala Zero acompanyada d'una petita banda. «Vam disfrutar molt i el concert va anar molt bé», assegura la tarragonina.De cara al futur més pròxim, l'Andrea explica que continua treballant «per seguir en la línia del que estava fent, tot i que sento que ara es nota més la meva empremta personal». La jove intèrpret admet haver estat «treballant i millorant molt, fet que es nota a nivell de composició».L'!, explica, «se surt una mica del que faig normalment», a la vegada que avisa que té «moltes ganes d'experimentar i provar els estils que m'agrada escoltar, per veure amb quin em sento més còmode». Uns estils, detalla, que passen per l'hiperpop, el pop-indie i fins i tot el rock alternatiu.