Altafulla celebra la VII Fira de Productes de Proximitat del Camp de Tarragona de Caprabo

La Fira se celebra aquest dissabte a l'establiment situat a la carretera N-340

Actualitzada 13/09/2023 a les 12:38

Caprabo celebra aquest dissabte 16 de setembre la VII Fira Caprabo de Productes de Proximitat del Camp de Tarragona al supermercat d'Altafulla. Des de les 9.30h del matí i fins a les 14h de la tarda, un total de 22 petits productors i cooperatives agroalimentàries de Catalunya donaran a conèixer els seus productes en aquesta fira, que té com a objectiu fomentar el coneixement i consum dels productes de proximitat de la zona.Com a novetat d'aquest any, a la mateixa fira, que es farà a l'establiment situat a la carretera N-340, es sortejarà entre els assistents que participin una cistella de productes de proximitat. La cistella estarà formada per un 23 productes de diferents proveïdors i cooperatives agroalimentàries del Camp de Tarragona.La VII Fira Caprabo de Productes de Proximitat del Camp de Tarragona és la primera fira de productes de proximitat que Caprabo celebra enguany i té previst duu a terme dues més: el 30 de setembre al Masnou i el 21 d'octubre a Caldes de Montbui.