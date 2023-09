Una notificació de 158.000 euros de deute, la situació dels regants del Gurugú

El termini acaba demà i l'entitat assegura que aquesta quantitat pertany a un periode de set anys i que mai abans els havien notificat d'aquest deute

Actualitzada 11/09/2023 a les 19:42

La Comunitat de Regants del Gurugú, de la urbanització Mas de Panxé del Catllar, ha rebut enguany una notificació en la qual se'ls reclama 158.000 euros pertanyents a l'impost del cànon de l'aigua. Segons ha pogut saber Diari Més, aquesta quantitat pertany a un període de set anys i, durant aquest temps, l'entitat només ha rebut una notificació, la d'enguany. El termini per saldar el deute acaba demà i des de la comunitat expliquen que «com que no hi ha cap cartilla ni cap compte comú de la comunitat de regants, el cap visible és la presidenta» i, per tant, aquesta s'enfronta a un embargament si no es paga la quantitat requerida.



Els regants del Gurugú apunten que el pou que utilitzen «és de l'any 1975 i es va construir per regar les finques que hi havia aleshores. L'aigua, que la fem servir per regar i per omplir les basses, està declarada com aigua de reg». El col·lectiu assenyala que ara, des de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), se'ls reclama un total de 158.000 euros pertanyents a «l'impost del cànon de l'aigua. Aquesta quantitat abasta un període de set anys, des de 2014 fins al 2021», però el que la Comunitat de Regants del Gurugú denuncia és que «com que no s'ha pagat, això s'ha fet una bola molt grossa, però nosaltres mai hem rebut cap notificació i l'advocat que ho gestiona només ha rebut una advertència enguany». Segons l'entitat, assumir aquesta quantitat comportaria que cada soci pagués 4.000 euros. «La majoria són gent gran, hi ha socis de 94 anys, no els hi pots fer pagar aquesta quantitat», apunten des de la comunitat destacant que «la gent no està disposada a pagar aquests diners per una cosa que no s'ha justificat ni s'ha avisat en cap moment». Alhora, els regants del Gurugú continuen fent servir l'aigua del pou i, per tant, aquest deute cada dia va en augment. Com que l'entitat no disposa de cap compte bancari comú, «la cara visible en aquest cas és la presidenta», que s'enfronta a un embargament pel deute col·lectiu que, de moment, segons la Comunitat de Regants del Gurugú s'enfila als 158.000 euros.