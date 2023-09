PortAventura World, en venda per 1.000 milions d'euros

El procés encara es troba en una fase preliminar, segons 'Cinco Días'

Actualitzada 12/09/2023 a les 08:26

KKR i Investindustrial han posat en venda el parc temàtic de la Costa Daurada PortAventura World per uns 1.000 milions d'euros, segons Cinco Días. El parc hauria assolit unes xifres rècord aquest estiu, després dels durs anys del covid-19.Segons el diari econòmic, Investindustrial, el fons de la família Bonomi, va invertir al parc fa uns 15 anys com a soci de Criteria, amb qui se'l repartia al 50%. Al 2012 va adquirir les accions del hòlding català, que prèviament havia pres el parc temàtic de mans d'Universal, i el 2013 va trobar un nou soci, KKR, que va adquirir el 49,9% per 200 milions i va permetre al fons italià recollir abundants plusvàlues.Des de la seva unió, tots dos inversors han incrementat les atraccions del parc principal i del parc aquàtic, a més d'obrir Ferrari Land i reforçar l'oferta d'hotels amb noves obertures.El 2021, PortAventura World va aconseguir uns beneficis de 8,81 milions, després de les pèrdues de 56 milions registrades després de la pandèmia, encara que lluny dels nivells prepandèmia. Al 2019, va ingressar 241 milions i va guanyar 41.Segons Cinco Días, Investindustrial e KKR porten un temps preparant la venda de PortAventura, encara que el procés encara es troba en una fase preliminar. Tot apunta a que encarregaran el procés de venda a JP Morgan, que ja va liderar el refinançament. La decisió no estaria del tot presa, encara que tot apunta que és un dels processos de venda que es comencen a perfilar per a l'any pròxim.