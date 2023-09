PortAventura World programa unes jornades de conscienciació mediambiental

Actualitzada 12/09/2023 a les 15:40

PortAventura Wolrd impulsarà el pròxim 5 d'octubre EcoEduca Green School Days, una jornada que té com a objectiu oferir continguts formatius als més joves amb una fórmula alternativa, unint diversió, emoció i educació. Per això, es duran a terme en l'àrea de la Xina de PortAventura Park multitud d'activitats, en les que participaran tant professors com alumnes, que contribuiran a transmetre valors mediambientals.El programa comptarà amb el Hackaton del Talent Factory, una gran yincana on es plantejarà un repte sostenible que haurà de ser resolt amb propostes creatives, innovadores i sostenibles, i que brindarà als participants la possibilitat d'aconseguir entrades gratuïtes per visitar PortAventura Park.En el programa d'activitats col·laboren professionals de l'educació i de la comunicació i empreses com ISDIN i Unilever, a més d'ONG's i universitats com l'equip e-Tech Racing de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o l'entitat ecologista Good Karma Projects, que aportaran experiència i bones pràctiques en matèria de sostenibilitat. Encara que estan pensades especialment per a visites d'escolars, les activitats estaran obertes a totes les persones que visitin PortAventura Park aquest dia i vulguin participar, especialment a nens i joves.Amb la finalitat que totes les escoles interessades puguin gaudir de l'experiència, l'entrada al parc durant aquest dia tindrà un preu especial per a grups de 13 euros per a alumnes de primària i 19 euros alumnes de secundària. Aquesta tarifa especial també estarà disponible els dies 3 i 4 d'octubre.El projecte PortAventura EcoEduca desenvolupa uns tallers interactius Residu Zero i impulsa un concurs escolar, Haz tu mundo más sostenible, en el que escoles de tot el país proposen solucions creatives per a la preservació mediambiental del seu entorn més pròxim. Les noves jornades Green School Days han estat l'última incorporació al programa d'iniciatives de EcoEduca.