La Jove manté el llistó de nou per la Diada

Els Xiquets van desmuntar el 3de9f, SPiSP i Serrallo van anar sobre segur

Actualitzada 12/09/2023 a les 09:01

Les quatre colles de la ciutat de Tarragona tenien amb l'actuació de la Diada Nacional l'última oportunitat de fer proves a plaça de cara a Santa Tecla. La Jove ho va aprofitar a la perfecció estrenant fins i tot el pilar de mèrit, mentre els Xiquets no van tenir el seu dia. Sant Pere i Sant Pau i el Serrallo no van voler tirar més el braç que la màniga i van assegurar- se estructures que ja tenen consolidades. La diada va començar amb pilars d'homenatge a la castellera dels Capgrossos de Mataró, Roser Herreros, que va morir en accident de trànsit el passat divendres.La Jove de Tarragona va replicar el que havia fet a la seva última sortida a l'Arboç, deixant ben clars els objectius immediats. D'entrada el novè 3 de 9 amb folre de la temporada. Nerviós, però descarregat i vistos els últims assajos amb possibilitats de convertir-lo en castell de 10 a final de temporada. Per continuar el 2 de 8 amb folre i el 5 de 8 amb folre que diumenge es podrien veure amb un pis més per estrenar el cicle de Santa Tecla. El pilar de 6 carregat va ser la cirereta al pastís. Quatre anys després la Jove torna a tenir pilar de mèrit absolutament renovat, excepte en el pis de segons.Els Xiquets de Tarragona arribaven castigats per les caigudes i ho van tornar a pagar. Tot i voler començar amb el 3 de 9 amb folre, les indecisions van obligar a desmuntar el peu i rebaixar expectatives per fer el 4 de 8. A la segona ronda hi van tornar amb el castell de nou, però quan ja gairebé el tenien carregat la canalla no ho va veure clar i el van desmuntar. El 3 de 8 i un intent desmuntat de 7 de 8 van tancar una actuació d'on treure poques conclusions positives.La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau tornava a actuar després de Sant Magí (gairebé un mes després) amb el clar objectiu d'assegurar-se els castells. Van obrir amb el 3 de 8 que és una garantia absoluta, per completar a la segona ronda el 5 de 7. Prova d'un futur 5 de 8? L'estan treballant a l'assaig, els queden dues setmanes i ara mateix és una incertesa si podria arribar per Santa Tecla. Van acabar la seva actuació amb el 4 de 7. Els Xiquets del Serrallo no feien dos castells de gamma alta de set per la Diada des del 2018. El 4 de 7 amb l'agulla a la primera ronda i el 5 de 7 a la segona van servir a la colla per reforçar la confiança en aquestes estructures. El 4 de 7 final va servir per treballar un futur 7 de 7 que està en cartera per Santa Tecla.A Valls, la Diada Nacional va tornar a evidenciar una Joves en bon estat de forma i una Vella que ha de reorganitzar-se per superar les lesions de Sant Fèlix. Els vermells van tornar a descarregar els dos castells bàsics de nou (3 i 4 de 9 amb folre) i els van acompanyar del 4 de 8 amb el pilar, que no feien des del mes de juliol, i el pilar de 7 amb folre. Els rosats van renunciar a competir completant el 3 de 9 amb folre, el 4 de 8 amb el pilar, el 5 de 8 i el pilar de 7 folrat, castells que treballaran per pujar-los un pis més durant les pròximes setmanes.