L'IPC puja quatre dècimes al Camp de Tarragona i l'Ebre i se situa en el 2,3

L'índex mensual dels preus pateix una pujada d'una dècima

Actualitzada 12/09/2023 a les 10:01

L'IPC anual a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha pujat quatre dècimes segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al juliol es va situar en l'1,9, mentre que durant l'agost va augmentar fins el 2,3. Tot i això, es manté per sota de l'IPC de Catalunya que ha tancat a 2,5. A Tarragona, també ha ascendit una dècima l'índex mensual, del 0,4 al juliol al 0,5 a l'agost. Els aliments i les begudes no alcohòliques continuen encapçalant la pujada més elevada, situant-se un 10,9% més cars que l'any passat. Tot i això, han baixat 0,8 punts en comparació a la variació del mes anterior que van repuntar gairebé un punt. El transport s'encareix, passant del -4,9 al 2,2.La variació anual de l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles segueix sent negativa (-19,7). Així, cau 2,6 punts comparant-ho amb el mes de juliol i acumula tres mesos consecutius de descens.