L'Hospitalet de l'Infant tornarà a recrear el seu passat medieval del 15 al 17 de setembre

El Mercat Medieval celebrarà la seva 27a edició amb un centenar de parades, espectacles, conferències i, com a novetat, un concert acústic

Actualitzada 12/09/2023 a les 15:45

Del 15 al 17 de setembre, a l'entorn de l'emblemàtic Hospital del Coll de Balaguer, se celebrarà el Mercat Medieval de l'Hospitalet de l'Infant. En aquesta 27a edició, al voltant de la Plaça Catalunya s'hi instal·laran un centenar de parades, vint de les quals seran locals, on es vendran productes d'artesania, d'alimentació o de teràpies naturals, entre d'altres. També tindrà lloc el tradicional sopar medieval del dissabte a la Plaça Berenguer d'Entença, amb un espectacle de foc de Toniton. Enguany, com a novetat, aquest àpat començarà més aviat, a les 21:30 h, amb el I Concert Acústic, a càrrec de La Torna.



Actes complementaris

A més, com cada any, hi haurà diversesper tota la ubicació del Mercat (de llauner, bufador de vidre, fuster, cisteller, picapedrer i encunyador de monedes) i unal carrer Estació.L', amb La Quinta Forca, Ramón dels boscos, els Bufons del Castell i Krakort el follet, està programat per al divendres 15 de setembre a les 18 h, a la Plaça Catalunya.Laestà prevista per al diumenge a les 21:30 h a la Plaça Berenguer d'Entença i anirà a càrrec del Ball de Diables de l'Hospitalet de l'Infant, els tabalers i el Cavallet de Mar de Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant.Amb aquesta festa, l'Hospitalet de l'Infant retornarà un any més a l'època medieval quan, al voltant de l'Hospital del Coll de Balaguer, fundat per l'Infant Pere l'any 1344 i avui dia declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), es va bastir el nucli de població que donaria lloc al poble.La regidora de Comerç, Sílvia Pujol, ha destacat l'increment del nombre de parades que hi haurà en aquesta edició: un centenar, una vintena més que l'any passat i ha explicat que es recuperaran les oques «com a atractiu per als infants».El Mercat Medieval de l'Hospitalet de l'Infant està organitzat per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, amb el suport de la Diputació de Tarragona.El programa d'actes complet, amb els horaris, i les bases del concurs de fotografia que ha organitzat la Regidoria de Comerç amb la col·laboració de l'Associació de Comerços de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, es pot consultar a: www.vandellos-hospitalet.cat (als documents adjunts).En el marc de la celebració del XXVII Mercat Medieval de l'Hospitalet de l'Infant, la Secció d'Història i Patrimoni de Foment Cultural ha organitzat per al, a càrrec de l'historiador Guifré Colomer. Aquesta xerrada tindrà lloc a la Casa de Cultura Blanca d'Anjou, a la Sala Ferrer Malet.

La mateixa sala acollirà el dilluns 18 de setembre, a les 19 h, una altra conferència. En aquest cas, organitzada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant (CELHI), sota el títol «Mujeres danzantes en la iconografía medieval: entre sagrado y profano». La impartirà la Dra. Licia Buttà.