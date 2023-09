L'edició del 2024 de la FiM Vila-seca se celebrarà del 16 al 19 de maig

El període d'inscripció de propostes artístiques finalitza el 16 d'octubre

Actualitzada 12/09/2023 a les 10:56

La 20a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca (FiM) tindrà lloc del 16 al 19 de maig de 2024. D'aquesta manera, la fira trasllada la seva celebració al tercer cap de setmana de maig del 2024.La propera edició vol continuar reforçant el seu posicionament com a aparador professional de referència, tot contribuint a l'enfortiment del sector de la música en viu, a la feminització i diversificació dels escenari catalans i al desenvolupament de nous públics i noves propostes per a l'escena musical.La FiM Vila-seca és la fira professional catalana dedicada a la música emergent i als espectacles musicals per a públic familiar i tots públics.El període d'inscripció de propostes artístiques finalitza el 16 d'octubre de 2023. Els projectes musicals es podran presentar únicament a través del web www.fim.cat , on també s'hi poden trobar les indicacions d'inscripció artística.La FiM Vila-seca va celebrar la seva edició de represa l'any 2021 després de 5 anys d'aturada. Els 9.000 assistents, els 500 professionals acreditats i els 42 projectes musicals participants a l'edició 2023 van tornar a situar-la com a epicentre de les propostes musicals emergents i familiars de Catalunya i els territoris de parla catalana, i com a pol de dinamisme del sector.