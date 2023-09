Detenen a Cambrils als responsables d'una plantació de marihuana a Teià

Els Mossos van intervenir 1.182 plantes, 162 làmpades, 158 transformadors, 54 ventiladors i 15 aparells d'aire condicionat

Actualitzada 12/09/2023 a les 11:48

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el 7 de setembre, a Cambrils dos homes de 41 i 29 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, falsificació de document, defraudació de fluïd elèctric i pertinença a grup criminal.Els investigadors van tenir coneixement, cap a principis del mes d'agost, que en una casa aïllada de Teià podria haver-hi una plantació de marihuana indoor.Les gestions dutes a terme pels policies van permetre corroborar els fets i comprovar que la casa albergava una plantació de marihuana. Per llogar la casa, els inquilins havien falsificat les nòmines per donar aparença de solvència a l'empresa de lloguer.Els tècnics de la companyia elèctrica, prèviament alertats pels policies, van informar que el consum elèctric d'aquella casa era similar al de 15 vivendes i que en total havien defraudat electricitat per valor de 69.266 euros ja que tenia les connexions fraudulentes.Amb tota la informació recopilada el passat 7 de setembre els agents van dur a terme una entrada i escorcoll, sota manament judicial, en la que van intervenir 1.182 plantes de marihuana, 162 làmpades, 158 transformadors, 54 ventiladors i 15 aparells d'aire condicionat.Paral·lelament, un altre grup de Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Premià de Mar va detenir a Cambrils dos dels caps del grup criminal que gestionava la plantació.Els detinguts van passar el 9 de setembre a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mataró.