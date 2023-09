Calcinat completament un camió a l'AP-2 a Rodonyà

L'accident no ha causat ferits i ha provocat restriccions en la circulació

Actualitzada 12/09/2023 a les 19:31

CONTROLAT l'incendi d'un camió que transportava paqueteria variada (avís 05:54). No hi ha ferits. Hi seguim treballant amb 5 dotacions i estem fent tasques d'extinció.



#bomberscat https://t.co/wVFKF6Fa0I pic.twitter.com/oi8jbX43ch — Bombers (@bomberscat) September 12, 2023

Aquesta matinada, els Bombers han acudit al punt quilomètric 220 de l'AP-2, a l'altura de Rodonyà per un camió que cremava al voral de la via.Les flames han calcinat completament el vehicle, un camió de caixa, i han afectat també part de massa forestal propera a la zona. El conductor del camió, ha sortit il·lès de l'accident, i no s'han lamentat ferits.El cos ha rebut l'avís a les 5.54 h del matí i a les 6.37 h han extingit el foc que afectava la massa forestal. Les flames del vehicle, però, han continuat cremant el camió i la seva càrrega fins a les 11.50 h, quedant completament calcinat.L'accident ha provocat que es restringís la circulació de la via en sentit nord a un sol carril obert durant diverses hores.Fins a cinc dotacions de Bombers han treballat en el servei.