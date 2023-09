Un grup va intentar saltar-se la cua d'espera i després de la resposta d'alguns visitants va començar un fort enfrontament físic

Actualitzada 11/09/2023 a les 17:49

Ma germana em passa aquest vídeo fet avui mateix mentre esperava a la cua de Ferrari Land.Ningú de seguretat vigilant, cap responsable del Parc controlant. Et gastes els calers per passar-t'ho bé i et trobes amb aquesta xusma sense protecció @Portaventura_ES Que barato no és! pic.twitter.com/PYjiYqwm1A — RousManyosa (@rosamanyosa) September 10, 2023

El parc d'atraccions Port Aventura, ha estat l'escenari d'un enfrontament violent entre diversos homes que esperaven a la cua d'una muntanya russa, a la secció del parc dedicada a l'escuderia automobilística Ferrari, tal com ha fet mostrat @rousmanyosa.Uns agitadors, que no conformaven la fila, van intentar col·locar-se a prop de l'entrada de l'atracció per avançar els altres visitants. Davant l'educada negativa d'un dels presents, que els va recordar que havien de fer la cua, el grup d'assaltants va començar a copejar a cops de puny tots els assistents.L'acalorada discussió va concloure a cops, quan els assaltants van saltar la tanca de delimitació de la fila i van atacar en massa els presents, al crit de «maricones». Els assaltants també es van burlar de les persones que estaven agredint amb gestos exagerats i provocacions de tota mena.Els usuaris que han reaccionat al vídeo han destacat la total absència de responsables de seguretat del parc, que no van intervenir en cap moment a l'acció del vídeo. «Et gastes els diners per passar-t'ho bé i et trobes amb aquesta xusma sense protecció», denuncia la persona que ha pujat el vídeo a xarxes.Tot i que el clip es va fer ràpidament viral, el parc d'atraccions encara no s'ha pronunciat.