Pere Granados presideix els actes de la Diada a Salou

L'alcalde ha afirmat que, entre tots, s'ha aconseguit un espai de convivència, solidari i resilient

Actualitzada 11/09/2023 a les 12:27

Salou ha celebrat, aquest matí, a la plaça 11 de setembre, un acte institucional i una ofrena floral en commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. L'esdeveniment ha començat amb un emotiu minut de silenci en memòria de les víctimes del devastador terratrèmol al Marroc.L'alcalde del municipi, Pere Granados, ha pronunciat un discurs en què ha destacat la importància d'aquesta data per a la identitat, història i cultura catalanes.Granados ha assenyalat que l'11 de setembre és molt més que «la nostra Diada», ja que és una oportunitat per reunir-se i reflexionar sobre el passat, present i futur de Catalunya com una comunitat plural i diversa.L'alcalde ha subratllat que la Diada ha de ser una eina per reconèixer la vitalitat i la personalitat social de Catalunya, elements essencials per promoure la convivència, la cohesió i la seva riquesa democràtica. Ha destacat que el poble català sempre ha expressat les seves aspiracions de manera cívica, pacífica i democràtica, respectant la diversitat i els drets individuals.L'alcalde ha recordat el paper històric de l'11 de setembre com un acte de ferma resistència el 1714, que va impulsar la lluita per les llibertats, drets i la democràcia de manera pacífica. «Hem aconseguit construir un espai de convivència, solidaritat i resiliència», ha afegit Granados, destacant la importància de la inclusió i la diversitat com a actius socials i culturals. «Catalunya, el municipalisme i Salou són una suma d'esforços, respecte a la pluralitat,i la diversitat, cohesió col•lectva i diàleg per consolidar un país obert, de tots i de tots, just socialment, modern, sostenible i de progrés», ha accentuat.Granados ha conclòs el seu discurs remarcant que la Diada ha de ser un dia de reflexió sobre la identitat catalana i les seves aspiracions futures. És un moment per valorar els reptes i les aspiracions compartides a través del coneixement mutu, el diàleg i la solidaritat, amb l'objectiu de construir un futur millor i més pròsper per a tots els ciutadans de Catalunya i Salou.L'alcalde també ha dit que els pobles i ciutats de Catalunya «som un territori, una llengua i una cultura», i que són les persones que hi viuen les que li donen vida i el defineixen com a comunitat.L'esdeveniment ha culminat amb la hissada de la bandera catalana - per part de dos agents de la Policia Local i al so dels grallers La Tarota - i la participació de 45 entitats i associacions culturals i polítiques en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, simbolitzant la unitat i la determinació de Catalunya en el seu camí cap a un futur pròsper, sostenible i enriquidor. L'actuació del ball de bastons de l'Associació sol i ou de Salou ha posat punt final a l'acte institucional.