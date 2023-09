Un incendi afecta part d'un pis a Valls

L'incident no ha deixat danys personals

Actualitzada 09/09/2023 a les 18:39

La matinada d'aquest dissabte s'ha produït un incendi a la 2a planta d'un edifici situat al carrer Farigola de Valls. S'ha avisat als Bombers a la 1:25h, que han enviat 5 dotacions per extingir el foc i evacuar els veïns. L'incendi ha afectat l'habitatge des d'on s'ha originat i l'escala de l'edifici, sense deixar danys personals. Un cop acabades les tasques d'extinció i ventilació, els veïns han pogut retornar a les seves cases, mentre que la família afectada ha hagut de dormir en una pensió. Unes hores més tard els Bombers han enviat una dotació per assegurar-se que no hi havia cap punt calent a l'edifici.