Arriba la vuitena edició del festival Música a la Font

La programació oferirà música de manera ininterrompuda per 12 hores

Actualitzada 09/09/2023 a les 17:49

El Festival Música a la Font està a punt de celebrar la seva vuitena edició, concretament el diumenge vinent a les 12:00h a la Font d'Arbolí. Amb un total de 12 hores de música en directe i sessions de DJ, el festival ofereix una gran varietat de gèneres musicals per a tothom. Des de l'organització destaquen les actuacions d'Alba Armengou i Ramón Macia Duo, parella instrumental format de guitarra i saxòfon; Big Mama Montse amb el seu blues; Corcs Drum & Organ, qui oferirà un espectacle de jazz fusionat amb altres gèneres; i Commando realitzant un tribut al grup Ramones.També hi haurà sessions de DJs, entre ells, DJ Paquitah, Dj Sergi Botella, Dj Sergigs i Dj Benet. A més de la música, el festival oferirà un dinar popular per a gaudir de la gastronomia local. Les portes s'obriran a les 12:00h, i la música en directe i les sessions de DJ duraran fins a les 00:00h, oferint un total de 12 hores de música seguides. L'entrada és gratuïta per a tothom.