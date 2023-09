Xarli Diego presentarà els seus dos llibres al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí

L'exitós locutor musical presentarà Gràcies per la música! i Un millón de cosas el pròxim divendres 15 de setembre

El divendres 15 de setembre, a les 18.30 h, el periodista, comunicador i escriptor Xarli Diego farà la seva primera presentació pública a l'Espluga de Francolí de la mà del Museu de la Vida Rural. Es tracta de la presentació dels llibres Gràcies per la música! (publicat per Pagès Editors) i Un millón de cosas (Amazon), en una jornada que es preveu molt audiovisual i entretinguda.Gràcies per la música! explica les experiències de l'autor després de ser el líder de la joventut dels anys 80 des de Ràdio Barcelona i el seu programa musical Caspe Street on les estrelles mundials eren entrevistades en directe (Supertramp, Bonnie Tyler, The Manhattan Transfer, Cyndi Lauper, Dire Straits...). La publicació parla dels artistes, de la ràdio i de la tele. El cantant Al Bano n'ha escrit el pròleg.Un millón de cosas és un llibre fet a base de fotos divertides de viatges de l'autor per Catalunya, Espanya i el món i comentaris amb molt sentit de l'humor. Hi ha un capítol que homenatja la Conca de Barberà amb fotos d'algunes de les seves poblacions, entre elles, l'Espluga de Francolí.Xarli Diego viu des de fa quasi tres anys a Barberà de la Conca. Ha estat locutor de ràdio a moltes emissores (des de Ràdio Manresa a Ràdio Barcelona), presentador de televisió, entre d'altres, d'El joc del segle a TV3, i guionista de l'històric Ahí te quiero ver de Rosa Maria Sardà a TVE-1. En la seva etapa en el món de la comunicació va ser durant 12 anys cap de premsa del grup teatral Tricicle i assessor de comunicació de la Generalitat de Catalunya.