Actualitzada 08/09/2023 a les 20:18

Els Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció d'un nou incendi de vegetació a la zona de les Planes de Mont-roig del Camp. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 18.14 hores i fins a l'incendi s'han desplaçat set dotacions terrestres i un helicòpter.En aquests moments, els Bombers ja han aconseguit extingir el foc, tot i que a la zona hi bufava marinada. De fet, tot i que en un primer moment s'han activat set dotacions, finalment no ha calgut que hi arribin totes i, les quatre que han treballat, ja han tornat al parc.