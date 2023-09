La FEHT premia la dinamització turística durant la 2a Nit de les Estrelles

Més de 320 empresaris i professionals van reunir-se al PortAventura Convention Centre

Actualitzada 08/09/2023 a les 08:46

Més de 320 empresaris i professionals del sector turístic de la demarcació de Tarragona van omplir una sala del PortAventura Convention Centre per celebrar la segona edició de la Nit de les Estrelles, organitzada per la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), la representant del 90% de les places d'allotjament turístic a la demarcació.



En aquesta segona edició d'aquest esdeveniment empresarial, tant la FEHT com les associacions que en formen part van entregar 10 premis a aquelles persones, entitats o empreses que, amb la seva dedicació i esforç, han col·laborat per impulsar el sector turístic de la demarcació de Tarragona.Berta Cabré, presidenta de la FEHT, durant el seu discurs va explicar la situació actual del sector, fent èmfasi a totes les dificultats per les quals han passat: «Hem patit molt els darrers anys, massa diria jo. Ara, per fi, ja estem en un any on sembla que hem tornat a la normalitat. Pel nostre sector mai arriba a la total normalitat. Com bé sabeu, qualsevol afectació global o local, ens acaba implicant. Al sector turístic, un any normal no existeix». Així, va agrair a tots els empresaris la seva resiliència: «És un orgull veure tot el que hem superat i tot el que estem superant. I sempre oferint el millor servei als nostres clients. Per tant, la meva admiració a tots vosaltres». Cabré també va animar als assistents de l'acte a continuar invertint per millorar la qualitat de la destinació: «Segurament, som capaços de superar tots aquests contratemps continus perquè constantment invertim. Invertim a millorar la qualitat dels nostres establiments, en oferir serveis innovadors i diferenciadors. I, aquesta ha de ser la nostra clau de l'èxit: la qualitat i la diferenciació».Sobre els premiats de la Nit de les Estrelles, va manifestar que «em sento afortunada per poder reconèixer públicament avui, i en presència de tots vosaltres, l'esforç, la resiliència, la valentia i el compromís de tots els empresaris i empresàries turístics de casa nostra, i també de tots aquells professionals que hi treballen». Cabré va finalitzar la intervenció amb un missatge per a tots els representants polítics que van assistir a la jornada: «Cal que tots ens posem les piles i aconseguim que Hard Rock, aquest complex d'oci, es construeixi a la Costa Daurada. Només així ens continuarem situant com l'epicentre del turisme a la Mediterrània».L'acte va comptar amb la presència d'Àngel Xifre, delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona; Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona; Santiago García-Nieto, president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya; així com nombrosos alcaldes i regidors d'ajuntaments de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.En aquesta segona edició, es van entregar un total de 10 premis: dos de l'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre, dos de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, dos de l'Associació d'Apartaments de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, dos de l'Associació d'Agències de Viatge Receptives de la Costa Daurada, i dos més de la FEHT.Actualment, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) és una entitat sense ànim de lucre que defensa els interessos de l'empresariat turístic de la província de Tarragona. Actualment, representa el 90% de les places turístiques de la província. Dins la FEHT hi ha integrades les principals entitats i associacions privades que conformen el sector de l'hostaleria, el turisme i les activitats d'oci de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.