L'hotel Olympus Palace de Salou celebra el còctel solidari 'Recorda't de mi'

Els fons es destinaran a la Fundació Rosa Maria Vivar, entitat que ajuda a persones amb alzheimer

Actualitzada 08/09/2023 a les 15:58

L'hotel Olympus Palace de Salou celebra, el pròxim dia 20 de setembre, un còctel per lluitar contra la malaltia de l'Alzheimer. En la primera edició, celebrada el 2019, la cita benèfica va ser en favor del càncer. La segona, celebrada l'any passat, va ser dedicada a l'autisme, i enguany l'Alzheimer focalitza un esdeveniment que espera sumar totes les ajudes possibles i que seran destinades a la Fundació Rosa Maria Vivar, entitat sense ànim de lucre que, des de la seva seu de Reus, «realitza una magnífica tasca a la demarcació de Tarragona ajudant a persones que pateixen aquesta malaltia».Sota el nom, el còctel solidari es celebrarà el dimecres 20 de setembre, a les 20 h., alSUMMIT de l'hotel Olympus Palace. El preu destinat a la causa és de 50 euros per persona. La jornada benèfica comptarà amb la presència del xef Pep Moreno, del restaurant Deliranto de Salou, així com del DJ Javi Hidalgo, del músic Philipe Stanto; i de la col·laboració d'Estrella Damm, Clos Galena, Álvarez Catalunya, de Port Aventura i del Parc Samà.El representant de l'hotel Olympus Palace, Gil Cristià, va explicar que «estem molt il·lusionats per continuar donant continuïtat a aquest tipus d'esdeveniment i esperem que s'estengui a tothom i que sigui un èxit. Ens agrada tenir aquesta responsabilitat social amb el territori i poder ajudar a entitats com és la Fundació Rosa Maria Vivar. Serà un còctel amb esperit solidari, amb música en directe, amb diferents sorpreses, sortejos i en un espai incomparable. Serà una vetllada molt especial i el 100% del que es recapti anirà íntegrament destinat a la Fundació Rosa Maria Vivar».D'altra banda, la presidenta del patronat i representant de la Fundació Rosa Maria Vivar, Margarita Oliva, va destacar que «com a entitat sense ànim de lucre, centrem ara els nostres esforços en la recerca en l'àmbit de la prevenció per a l'Alzheimer. La comunitat científica ens diu que un envelliment cognitivament saludable sí és possible. També ens diu que en un 40% dels casos podríem prevenir la demència actuant sobre factors de risc modificables. I que aquesta prevenció ha de començar a la infantesa. Els esdeveniments solidaris com aquest són els que ajuden a finançar aquest projectes de recerca i la prevenció de l'alzheimer».