El mes de les sorpreses a la Séquia Major

Aquest setembre les visites guiades per aquest espai natural protegit de la Pineda permeten observar espècies d'aus com el blauet, el flamenc o les cigonyes

Actualitzada 07/09/2023 a les 20:54

Són 17,3 hectàrees d'espai natural protegit, dins del terme municipal de Vila-seca, amb una vegetació i fauna pròpies del litoral mediterrani. La Séquia Major de Vila-seca és un reservori excepcional que es pot recórrer i descobrir cada cap de setmana, de manera gratuïta, a través de les visites guiades que organitza el Patronat de Turisme, amb el guiatge de Cel Rogent.«Aquest és una de les últimes zones humides que trobem al nostre territori, a escala peninsular van desaparèixer entre el 60 i el 90% de les zones humides per les polítiques de dessecació promogudes pels governs durant els segles XIX i XX. Tot i les seves petites dimensions comparat amb el veritable espai que ocupava originàriament, la Séquia Major continua sent molt important per a moltes aus que, en els seus moviments migratoris, fan parada en aquest lloc», expliquen des de Cel Rogent.

Els terrenys de la Séquia Major de Vila-seca es van originar pels sediments sorrencs del riu Francolí. Per la seva proximitat al mar, els aiguamolls tenien aigua dolça i salada, fet que els feia molt rics pel que fa a la flora i la fauna. L'any 1537 es va construir la Séquia amb la finalitat de drenar els terrenys i fer-los aptes per als cultius, i fins a principis del segle XX va ser una zona de conreus. Arran de l'abandonament progressiu dels cultius, l'any 1922 la zona va entrar a formar part del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya, i en l'actualitat és un espai natural protegit. A la Séquia Major hi crien espècies d'animals singulars o en perill d'extinció, com el fartet, un peix que només habita aigües dolces i salades, o la tortuga d'estany.



A més, la Séquia Major és l'hàbitat de nombroses espècies d'aus, que o bé hi fan estada en les seves migracions o hi tenen una comunitat estable. «El grup més representat és el de les aus presents durant tot l'any, com els ànecs de l'espècie morell cap-roig, el xibec, o el collverd, fins i tot els ardeids com el martinet ros, el martinet de nit o el bernat pescaire. Però si hem de destacar alguna espècie present en aquest moment aquesta és el blauet, que ara vola per tots els racons d'aquest espai», expliquen els guies.



«Setembre és un mes de sorpreses, ja que qualsevol dia ens podem topar amb la visita inesperada de les espècies que es troben en migració. Les cigonyes, els flamencs o fins i tot alguna grua. Durant aquest mes també comencen a arribar moltes espècies d'anàtids, i si més endavant el fred és molt persistent i intens a la resta d'Europa, s'hi podran veure aus que són més pròpies de terres com Escandinàvia o Noruega, com l'oca de galta blanca. Es tracta d'un fet excepcional, però que ja ha passat en diverses ocasions».



Les visites es fan tots els dissabtes i diumenges de setembre, a les 18 h, i els diumenges d'octubre a febrer a les 11 h. Són gratuïtes i s'han de reservar (tel. 977 373 037). El punt de trobada és a l'accés principal de la Séquia Major, a la plaça de la Cançó Catalana, a la Pineda.