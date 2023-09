Detenen un lladre multireincident a Salou per robatori a interior de vehicle

Els agents el van sorprendre després de dues temptatives més

Actualitzada 08/09/2023 a les 13:35

Agents dels Mossos d'Esquadra del grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Salou van detenir ahir un home, de 59 anys, com a presumpte autor d'un delicte de robatori a interior de vehicle i dos més en grau de temptativa.Els fets van succeir ahir pels volts de les 14.00 hores al camí de Cavet d'aquest municipi quan agents de paisà d'aquest grup van observar un home en una zona amb diversos vehicles estacionats. En apropar-se, el van reconèixer d'immediat atès que acumula fins a 13 antecedents policials. Just en aquell moment, l'home va intentar forçar la porta de tres turismes fins que va aconseguir accedir a l'interior d'un d'ells, moment en què els mossos van intervenir.En l'escorcoll al seu cotxe particular li van trobar ganivets, dues tisores i diverses eines amb les quals obria i alhora causava danys als vehicles. Coberts amb un llençol al maleter, els agents van trobar dos rellotges, una càmera de fotos o un aspirador entre altres objectes suposadament sostrets.Actualment s'estan portant a terme les corresponents gestions per de poder retornar tot el material recuperat als seus legítims propietaris. El patrullatge d'aquests efectius policials de paisà, forma part del dispositiu de prevenció planificat en aquesta i altres zones de Salou amb l'objectiu d'evitar furts i robatoris a l'interior dels vehicles.El detingut, ha passat aquest matí a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.