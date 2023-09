Constantí organitza una nova edició de la Bicicletada Popular el 17 de setembre

Les inscripcions es poden fer a l'OAC de l'Ajuntament fins el dia 15 de setembre

Actualitzada 08/09/2023 a les 12:37

Fins al 15 de setembre es poden fer les inscripcions per participar de la Bicicletada Popular que tindrà lloc el diumenge 17 de setembre a Constantí. L'activitat s'inclou en el marc de la programació de la III Setmana de la Mobilitat Sostenible, organitzada per l'Ajuntament de Constantí.La sortida està prevista a les 10 hores al carrer Major, davant de l'Ajuntament. Els participants circularan per un itinerari de 9,5 km, de dificultat mitjana, al voltant del terme municipal. L'arribada serà novament al punt de sortida, el carrer Major, on hi haurà esmorzar.Per participar-hi és obligatori l'ús del casc i es recomana portar aigua. El preu de l'activitat és de 2 euros. Els donatius es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu. Les inscripcions per participar d'aquesta bicicletada s'han de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, al telèfon 977 52 05 21 o al correu citaprevia@constanti.cat