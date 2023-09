Valls continua amb la campanya informativa sobre la recollida selectiva de residus

S'instal·la un punt informatiu a diversos barris de la ciutat per tal d'informar la ciutadania i facilitar materials per a la recollida selectiva

La regidoria deformativa referent a la recollida selectiva en diferents barris de la ciutat. La campanya espera arribar a aconseguir reduir la quantitat de residus que es llencen al contenidor de la fracció resta (el de la tapa de color gris), perquè es porten a incinerar i per tant no es reciclen.Per altra banda, també s'espera poder incrementar els residus que són recollits selectivament, ja que el percentatge de recollida selectiva a Valls es troba actualment al 48%, per sota de l'objectiu del 55% que estableix la normativa europea per a l'any 2025. Un altre dels objectius és reduir el percentatge d'impropis o errors, és a dir, tot allò que es diposita als contenidors de recollida selectiva però que no hauria d'anar-hi. Per exemple, encara es troba roba a dins dels contenidors d'orgànica, o vidre al de rebuig.Per aconseguir-ho, al llarg de l'estiu dos informadors han instal·lat petits punts informatius a diversos barris de la ciutat, en els que s'ha explicat a la ciutadania sobre la correcta separació dels residus, i se'ls ha repartit kits de bosses de colors per facilitar la recollida selectiva. A més, també han distribuït altres materials, com embuts i bidons per a la recollida d'oli de cuina usat.Un total de 1.120 persones ja han obtingut el seu kit de bosses, tot apropant-se a algun dels punts on ja s'ha dut a terme la campanya. Concretament, s'ha realitzat a les zones del Barri Antic, Sant Josep Obrer, La Xamora, Les Comarques, Santa Magdalena, El Fornàs, Plana d'en Berga, Santa Úrsula, Fontscaldes i Portal Nou.Totes aquelles persones residents a Valls que encara no disposin d'aquests materials poden demanar-los a les oficines de Sostenibilitat, situades al carrer Paborde 6-8, o bé poden apropar-se a algun dels punts d'informació que s'habilitaran les properes setmanes. Així, els dies 7 i 8 de setembre la campanya es traslladarà a Mas Clariana; els dies 12 i 13 als barris de la Fraternal, Candela i Albada; el 14 i 15 a la Urbanització Miramar i al Barri Alt Camp; el 18 i 19 de setembre als Blocs Muñoz, Cases Verdes i Santa Gemma; el 20 de setembre a Masmolets, i finalment, el 21 i 22 a Picamoixons.