Valls celebrarà la Diada nacional de Catalunya amb el Cant dels Segadors i l'actuació castellera

Els actes tindran lloc diumenge dia 10 de setembre a partir de les 8 del vespre

La ciutat de Valls commemorarà la Diada Nacional de Catalunya el pròxim diumenge 10 de setembre al vespre, com a vigília dels actes centrals que es desplegaran en el conjunt del país l'Onze de setembre. Les activitats se centraran a la plaça del Blat a partir de les 8 del vespre, i comptaran amb el cant de l'Himne Nacional de Catalunya, «Els Segadors», a càrrec del SuiteCor de Valls, i amb l'actuació de les dues colles castelleres dels Xiquets de Valls.El programa es desenvoluparà de la següent manera:Plaça del Blat. Entrada de les colles castelleres dels Xiquets de Valls, realitzant-la la Colla Joves pel carrer de la Cort i la Colla Vella pel carrer Major.Vestíbul d'alcaldia. Sorteig de l'ordre de l'actuació castellera amb els dos caps de colla per determinar l'ordre de la diada.Plaça del Blat. Cant de l'Himne Nacional de Catalunya «Els Segadors», interpretació conduïda pel SuiteCor de Valls i acompanyada pel públic assistent, mentre es desplega la senyera des de l'edifici de Can Segarra.les colles aixequen simultàniament dos pilars de cinc.Plaça del Blat. Actuació castellera amb la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, nova cita del calendari local al quilòmetre casteller. Cada colla completa el seu torn en la ronda abans de donar pas a l'altra agrupació, mentre la diada es desenvolupa amb tres rondes més una de pilars.