Salou serà la seu de la Cursa de Rac1 el pròxim 15 d'octubre

L'equip directiu de l'emissora ha lliurat a l'alcalde Pere Granados la samarreta oficial de la cursa que espera comptar amb més de 2.000 persones

Actualitzada 07/09/2023 a les 14:11

L'alcalde i president del Patronat Municipal de Turisme de Salou, Pere Granados, ha rebut, aquest matí, de mans de la directora general i del director de continguts de RAC 1, Eulàlia Carbonell i Xavi Pérez, la samarreta oficial de la cursa RAC1.



L'acte de presentació de la samarreta oficial, que ha tingut lloc aquest dimarts al matí al Xalet Torremar, seu del Patronat Municipal de Turisme, marca el punt de partida de la vuitena cursa de l'emissora catalana que tindrà lloc a la capital de la Costa Daurada el proper 15 d'octubre, coincidint amb el Pont de la Verge del Pilar.El recorregut de 5 quilòmetres conduirà els participants a través dels llocs més emblemàtics de Salou, amb el passeig marítim Jaume I com a estrella indiscutible del trajecte.Aquest esdeveniment esportiu se celebra a la província de Tarragona per segona vegada, i l'organitzadora, RAC1, ha establert l'objectiu de batre el rècord de participació de la ciutat, estimant que hi participaran unes 2.200 persones.La jornada de La Cursa de RAC1 començarà amb la donació del tret de sortida a les 9.30 hores, amb la presència de l'equip directiu de l'emissora i l'alcalde Pere Granados. Aquest esdeveniment no és només una competició esportiva, sinó una festa que combina la ràdio i l'esport.L'emissora retransmetrà en directe el programa «Via lliure», de Xavi Bundó, des del passeig Jaume I de Salou, amb la participació de convidats especials de la ràdio i actuacions musicals en directe.

Tots aquells interessats en unir-se a La Cursa de RAC1 poden inscriure's a través de la plana web oficial de l'esdeveniment, www.lacursaderac1.cat, on trobaran tota la informació relativa a la cursa i les opcions d'inscripció disponibles.



Pere Granados, alcalde de Salou i president del patronat Municipal de Turisme, ha expressat la seva satisfacció pel fet que Salou sigui l'amfitrió de la Cursa de RAC1 que serà la festa de l'esport, tot recordant que acollir aquest esdeveniment és un honor, sobretot per a un municipi que potencia el turisme esportiu i familiar també fora de l'estació estiuenca. Granados també ha destacat que els participants en aquest esdeveniment esportiu podran gaudir d'un entorn natural que ofereix Salou.



Eulàlia Carbonell, directora gerent de RAC1 ha destacat que aquesta cursa és una trobada familiar i esportiva que se celebra en un «lloc immillorable».



El Xavi Pérez, director de continguts de l'emissora, recorda que aquesta cursa – que també serà «un diumenge de ràdio» - és per gaudir-la individualment o en família.