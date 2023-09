El Morell acull una reunió per intentar reduir els robatoris i fets delictius al camp

La trobada ha servit per coordinar estratègies conjuntes contra aquesta problemàtica

Els robatoris i fets delictius al camp són un greu problema que té la pagesia en alerta. És per això que el Morell va acollir, aquest passat dilluns, una reunió a la qual van assistir representants d'Unió de Pagesos, alcaldes i representants dels ajuntaments de la Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp, la Selva del Camp, Perafort, Constantí i el Morell, així com Mossos d'Esquadra i altres cossos de seguretat, per tal de poder-se coordinar i treballar en equip contra aquesta problemàtica.La campanya se centrarà en l'època de collita d'avellana i oliva, temporada en què els diferents cossos de vigilància locals es mantindran en contacte permanent amb els Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu principal de reduir els fets delictius i els furts a l'entorn rural i agrícola.Entre les principals indicacions de cara a la pagesia hi ha la importància que es denunciï qualsevol furt, així com informar-ne a les Guàrdies Municipals.«Al nostre municipi s'intensificaran els controls, de manera coordinada amb la resta de cossos de seguretat, per tal de tenir un major control de la situació», exposa l'alcalde morellenc, Eloi Calbet. «Volem donar suport a la pagesia, un sector especialment delicat i que, en moments com aquest, requereix l'ajuda de tothom», afegeix Josep M. Español, regidor de Seguretat ciutadana i d'Agricultura de l'Ajuntament del Morell.