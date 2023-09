Desestimada la construcció de tres centrals eòliques en municipis de la Conca de Barberà, la Segarra i l'Anoia

El Ministeri per la Transició Ecològica denega el projecte per l'estudi d'impacte ambiental desfavorable

Actualitzada 07/09/2023 a les 10:06

El Ministeri per la Transició Ecològica ha desestimat la construcció de tres centrals eòliques que afectaven diversos municipis de la Conca de Barberà, la Segarra i l'Anoia. Els parcs són el d'Els Plans de 66 MW, Suró de 72 MW i Ferriols, també de 72 MW, tots tres impulsats per l'empresa Green Capital Development IX. El ministeri ha al·legat que l'estudi d'impacte ambiental és desfavorable. S'havien projectat onze molins pel parc d'Els Plans, a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà), dotze per al de Ferriols, distribuïts entre Bellprat (Anoia) i Santa Coloma de Queralt, i una dotzena més de la central Suró, entre Santa Coloma de Queralt, Llorac (Conca de Barberà) i Talavera (la Segarra).



També s'han desestimat les línies d'evacuació que passaven pels municipis de les Piles, Conesa, Sarral, Passanant i Belltall, l'Espluga de Francolí i Forès.