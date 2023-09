Constantí obre les inscripcions per a la visita guiada a Mas dels Frares

Tindrà lloc el pròxim dissabte 16 de setembre amb sortida a les 10 del matí des del Parc de la Muralla i el preu és d'1 euro

Actualitzada 07/09/2023 a les 16:43

En el marc de l'àmplia oferta d'activitats culturals organitzades per la Diada Nacional de Catalunya, l'Ajuntament de Constantí ha programat una visita guiada a la vil·la romana de Mas dels Frares. Tindrà lloc el pròxim dissabte 16 de setembre amb sortida a les 10 del matí des del Parc de la Muralla.L'activitat anirà a càrrec dels arqueòlegs de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i consistirà en una visita al Celler Experimental de l'Escola d'Enologia de la URV i una visita a les excavacions arqueològiques que s'estan duent a terme.Les inscripcions per participar d'aquesta visita guiada ja estan obertes. Es poden fer fins al 14 de setembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Constantí: 977 520 521 citaprevia@constanti.cat . El preu és d'1 euro. Com totes les caminades que s'estan realitzant aquests últims mesos, es tracta d'una activitat solidària a benefici de l'Hospital de Sant Joan de Déu.