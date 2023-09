La maquinària agrícola i els ciclomotors podran passar la ITV a Torredembarra a l'octubre

Serà el 5 d'octubre per a maquinària agrícola, de 8.30 a 12.30 h, i el 6 d'octubre per als ciclomotors, de 8.30 a 11.30 h

Actualitzada 06/09/2023 a les 11:10

La maquinària agrícola i els ciclomotors podran passar la revisió de la ITV a Torredembarra en una estació mòbil d'Applus, segons ha informat la Regidoria de Serveis i Via Pública i la Policia Local. Serà el 5 d'octubre per a maquinària agrícola, de 8.30 a 12.30 h, i el 6 d'octubre per als ciclomotors, de 8.30 a 11.30 h. Es duran a terme a l'aparcament de les Dunes, al costat del pont de Clarà, zona de platja. Les persones interessades han de concertar hora al telèfon 977 646 005 o directament a les oficines de la Policia Local.

Tarifes vigents:

- Tractor agrícola: 36,74 €

- Remolc agrícola: 10,94 €

- Ciclomotor: 21,29 €

- Maquinària d'obres i serveis (excavadores, etc...): 39,58 €

S'hauran de seguir aquestes recomanacions:

- Imprescindible cita prèvia

- Pagament amb targeta

- Respectar l'hora de citació per evitar aglomeracions

- Una sola persona per vehicle

La documentació que cal presentar per poder passar la inspecció és la següent:

- Targeta d'inspecció tècnica de vehicles

- Permís de circulació

- Acreditació de l'assegurança