La Cooperativa de Cambrils alerta que el preu de l'oli continuarà pujant

S'està produint un increment del preu mínim de l'oli verge extra, que s'enfila fins als 8,50 euros el litre

Actualitzada 05/09/2023 a les 19:22

El president de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, Pau Serra Pagès, ha alertat que el preu de l'oli d'oliva verge extra encara no ha arribat al seu màxim. La Denominació d'Origen Protegida (DOP) de Siurana va informar fa mesos que la passada campanya va ser molt curta en l'àmbit de la producció a tot el territori.Els responsables es van trobar amb una producció de menys de la meitat d'un any normal i amb uns increments inicials de preus de la garrafa de 5 litres d'entre el 10 i el 15%, en relació amb l'anterior curs. En els darrers mesos, i en especial en les darreres setmanes, s'ha vist un increment de preus mai vist a l'oli d'oliva verge extra als supermercats, que ha fet incrementar els preus per part de les cooperatives per posar-se a escala dels preus reals del mercat.Segons explica Serra, «la situació de tensió que s'està observant als mercats de l'oli a l'engròs ja fa mesos que es podia intuir al sector». «Malgrat això, és cert que, quan va sortir a la premsa la notícia de l'increment del preu de l'oli, a partir del mes de juliol, en diverses tertúlies i informatius, s'està produint un increment, en l'àmbit estatal, del preu mínim de l'oli verge extra fins als 8,50 euros», afegeix. A més, declara que «la notícia que algunes cooperatives catalanes s'havien quedat sense oli ha fet un efecte de crida al consumidor i de certa alarma».La Cooperativa pensa que el preu és desmesurat, però que és fruit d'una situació transitòria puntual que durarà mesos, a causa de les baixes collites en l'àmbit estatal i de la sequera de les àrees de més producció com la població andalusa de Jaén, que produeix entre un 20 i un 25% de la producció mundial. La Cooperativa aclareix que «els preus continuaran pujant fins que es reguli l'oferta i la demanda, o fins que hi hagi una previsió elevada de collita pel 2024. Aquesta, no pot ser abans de la primavera de l'any vinent i hauria de ploure adequadament».