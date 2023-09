El curs arrenca amb un 5,4% més de professors als centres públics del Camp de Tarragona

La previsió d'alumnes matriculats disminueix un 1,6% respecte al curs passat. Al segon cicle d'Educació Infantil, el descens és del 6,2%

Actualitzada 06/09/2023 a les 13:00

Creixen els inscrits a l'educació postobligatòria

Adequació dels centres

El curs 2023-2024 ha arrencat aquest matí amb un 5,4% més de professorat a les aules dels centres públics del Camp de Tarragona. En concret, enguany els docents s'han incrementat fins als 6843. També s'ha dotat els centres amb més professionals d'escola inclusiva i ja en són 368,5, dels quals 240,5 són professors. Aquesta xifra suposa un increment de l'11,8% del personal respecte l'any anterior. A més, també s'han incorporat tres dinamitzadores d'educació inclusiva per formar docents i centres en el foment de l'escola inclusiva. Pel que fa a les aules d'acollida, enguany ja són 80,5 les dotacions per atendre l'alumnat nouvingut.La previsió d'alumnes matriculats aquest curs als centres dels Serveis Territorials de Tarragona és de 88.744, un 1,6% menys que el curs passat. Destaca una disminució del 6,2% en la matrícula del segon cicle d'Educació Infantil, amb un descens a les aules de 880 alumnes respecte a l'any passat. A l'Educació Primària, la matrícula d'aquest curs ha estat un 2,5% inferior, amb 853 alumnes menys i a l'Educació Secundària Obligatòria, la disminució ha estat del 1,22%, amb un descens de 320 alumnes.El delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, ha visitat aquest matí l'escola Antoni Vilanova de Falset, on ha destacat que «el curs comença amb més professors i menys alumnes, fet que reforça la qualitat de les escoles i el seu benestar».D'altra banda, aquest curs la matrícula per fer batxillerat ha crescut un 5,1%, amb un creixement de 281 alumnes. En la mateixa línia, a la formació professional els inscrits també han crescut un 3,4%, amb 322 alumnes més. A data d'avui està activa la segona fase de preinscripció als cicles de grau superior.Pel que fa a les ràtios, aquest curs continua la reducció a I3 i I4. Als centres públics, el 95,4% dels grups d'I3 i un 79,8% dels grups d'I4 tindran 20 alumnes o menys per aula.Enguany cinc centres docents començaran la primera fase del Programa de residència inicial docent SENSEI per a professorat novell, on hi participaran 15 docents novells.També s'han dut a terme adequacions i reformes a diversos centres del Camp de Tarragona. S'han climatitzat els espais docents d'ús comú de 12 centres educatius, dins del pla de xoc per altes temperatures, prioritzant els centres d'educació especial i llars d'infants del Departament d'Educació. A banda, 3 centres educatius participen al Pla pilot freecooling (renovació d'aire durant les nits). Són les escoles Sant Bernat Calvó de Reus, l'Institut Roseta Mauri de Reus i l'escola Montoliu de La Riera de Gaià.Altres novetats destacades són el centre públic de nova construcció escola Mare de Déu del Roser, de Vallmoll, amb conveni amb l'ajuntament i l'adequació de l'escola Sant Sebastià, de Nulles.