Danses i música d'Eslovàquia per tancar els Dijous d'Estiu del Morell

L'espectacle tindrà lloc aquest dijous 7 de setembre a les 20 hores al jardí de l'Ajuntament i l'entrada serà lliure i gratuïta

Actualitzada 06/09/2023 a les 17:06

Els Dijous d'estiu del Morell arriben al seu final amb una proposta que s'emmarca en les 51es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya que organitza ADIFOLK (l'Associació per a la Difusió del Folklore). En concret, el protagonista serà el conjunt eslovac «Folklore Ensemble Orgonina», que mostrarà les cançons i danses populars de les regions de Zemplín i Šariš. L'espectacle tindrà lloc aquest dijous 7 de setembre a les 20 hores i al jardí de l'Ajuntament del Morell. L'entrada serà lliure i gratuïta.Val a dir que la jornada començarà abans, però, ja que el grup visitarà també l'INS El Morell, al matí, i a partir de les 18 hores, i a la plaça de l'Era del Castell, centrarà una trobada amb les entitats de cultura popular del municipi: l'Associació Cultural Embruix i l'Associació Cultural i Sardanista del Morell. Així, una quarantena de joves eslovacs compartiran cultura, música i dansa amb morellenques i morellencs, convertir-ho en nexe d'unió entre els dos pobles.Els Dijous d'estiu, que organitza cada any la regidoria de Cultura i festes de l'Ajuntament del Morell, constaten l'aposta per la cultura fins i tot durant aquest mes festiu per excel·lència. «La idea és que no s'aturin les cites culturals i que, tot i les vacances, la ciutadania tingui opcions per sortir», indica el regidor de l'àrea, Miquel Roig.