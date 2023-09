Compte enrere per a la 2a edició de la regata internacional Golden Coast del Club Nàutic Cambrils

Més de 170 regatistes de sis països competiran en aquest destacat esdeveniment esportiu els propers dies 8, 9 i 10 de setembre

Actualitzada 06/09/2023 a les 16:44

El Club Nàutic Cambrils celebra aquest cap de setmana la seva regata més internacional: la Golden Coast Regatta per a la classe Optimist. La competició es disputarà els dies 8, 9 i 10 de setembre amb 170 regatistes inscrits de sis països diferents: Espanya, Andorra, Alemanya, Letònia, Portugal i Turquia.La Golden Coast Regatta és una de les competicions més esperades de l'any per la secció esportiva del Club Nàutic Cambrils. Després de mesos de preparació, aquest divendres donarà inici la segona edició de la regata. El divendres 8 serà el primer dia de competició, amb tres proves previstes. Se succeiran el dissabte i el diumenge, quan la jornada finalitzarà amb el lliurament de premis.En la presentació de la regata aquest matí, l'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, s'ha mostrat satisfet de la col·laboració entre les dues entitats en un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Turisme i Platges de l'Ajuntament de Cambrils, Camí Mendoza, ha destacat les tres vessants de l'esdeveniment: l'esportiva, la turística i l'econòmica, i l'important impacte que tindrà l'estança dels regatistes durant quatre dies al municipi.El responsable de la secció esportiva del Club Nàutic Cambrils, Aleix Monmany, ha parlat de la importància de celebrar una regata internacional al Club, tot esperant que els regatistes locals demostrin un cop més la seva vàlua en la classe Optimist.La regata es podrà seguir en directe a través de la web del Club gràcies a un sistema de trackers col·locats en cada una de les embarcacions participants. Una trentena de persones, entre organització, voluntaris i oficials, faran possible una competició segura, justa i divertida, garantint la millor experiència possible.