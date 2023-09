Comencen les obres d'una electrolinera a l'estació de servei de la CIM El Camp

Ultraràpida i amb sis carregadors, serà una de les més potents de la demarcació de Tarragona

La parcel·la de serveis de lacomptarà aviat amb, un cop s'hagin enllestit les obres que ja han començat. Es tracta d'una estació ultraràpida amb sis carregadors de 350 kW, una de les més potents de la demarcació de Tarragona. Aquesta serà la segona electrolinera de IONITY en una central gestionada per CIMALSA, la primera va entrar en funcionament el desembre del 2021 a la CIM La Selva, amb dos punts de recàrrega ultraràpida, que per cobrir la demanda s'han anat ampliant fins als sis punts ultraràpids actuals. A Catalunya, IONITY ja té 3 estacions en servei i al conjunt de l'Estat són més de 30 les localitzacions en operació.La instal·lació d'electrolineres en espais gestionats per CIMALSA forma part del, amb la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica en els CIM El Camp, Vallès i La Selva, així com en l'aparcament Truck Castellar. Una mostra del compromís de CIMALSA amb la sostenibilitat i l'aposta per, amb l'objectiu d'afavorir la circulació de vehicles elèctrics en zones de gran densitat de trànsit i alhora. En aquest cas concret, la nova electrolinera està ubicada estratègicament entre les ciutats de Tarragona i Reus, a la sortida 1156 de la A-7 i només a 3 minuts de la AP-7.En aquesta línia,, president de CIMALSA destaca que un dels objectius de l'empresa és “ajudar a descarbonitzar l'economia per avançar cap una economia global de baixes emissions. Una oportunitat per ser més competitius, crear riquesa, llocs de treball i millorar la qualitat de l'aire". De la seva banda,, Country Manager Spain & Portugal IONITY, apunta que “en un món on la necessitat de reduir la nostra empremta de carboni és més urgent que mai, aquest projecte representa una resposta concreta i audaç a aquest desafiament. L'estació de càrrega no és només una infraestructura, sinó un símbol del compromís continu amb la innovació i l'adopció de tecnologies més netes”.Els carregadors de IONITY fan servir el sistema de càrrega combinada (CCS), l', amb una capacitat de càrrega de 350 quilovats, que permeten recórrer grans distàncies sense afegir-hi temps de càrrega addicional als trajectes. L'estació de recàrrega compta també amb un restaurant panoràmic i serveis 24 hores.CIMALSA és l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat. La seva missió és oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat, i gestionar-los en clau de servei a l'usuari i a les empreses.En concret, CIMALSA desenvolupa i gestiona Centrals Integrals de Mercaderies (CIM), plataformes logístiques amb possible connexió ferroviària (LOGIS) i aparcaments de vehicles pesants (Truck Parks). A més, gestiona àrees de serveis i estacions d'autobusos.