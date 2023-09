Burger King obre el seu primer establiment a Torredembarra

El nou restaurant, situat a Carrer Joaquim Torrens Ibern, núm. 17, 43830 compta amb una superfície d'uns 350m2

Actualitzada 06/09/2023 a les 12:11

Burger King España, societat que pertany a Restaurant Brands Iberia, amplia la seva presència a Tarragona amb la inauguració del primer establiment a la localitat de Torredembarra. Amb aquesta obertura, la cadena crea uns 30 llocs de treball al municipi i els seus voltants, superant els 400 a Tarragona i els 3.200 a la comunitat autònoma, que se sumen als més de 30.000 llocs de treball que genera a Espanya.Per a aquesta nova obertura s'ha destinat una inversió de més d'un milió d'euros. Fins ara, la cadena de restauració ha fet una inversió a la província superior als 20 milions d'euros.El nou restaurant, situat a Carrer Joaquim Torrens Ibern, núm. 17, 43830 compta amb una superfície d'uns 350m2 i ofereix serveis com el tradicional Playking, sistema de refill de begudes ), Take Away, Kioscos, AutoKing, Home Delivery i WiFi. Així, amb aquesta nova obertura, Burger King Espanya compta amb 14 restaurants a la regió de Tarragona.«Des de la nostra arribada a la comunitat fa més de 20 anys, hem treballat per reafirmar la nostra aposta per continuar creixent i creant ocupació en aquest territori amb noves obertures, com la que anunciem avui a Torredembarra. La nostra presència a la zona suposa la creació de 30 nous llocs de treball locals, que se sumen als més de 400 llocs de treball que oferim a la província de Tarragona», ha comentat Jorge Carvalho, director general de Burger King Espanya.