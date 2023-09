Valls ja està preparada per estrenar el Museu Casteller de Catalunya

El museu obrirà al públic el pròxim divendres 8 de setembre a tocar de la plaça del Blat, km0 del fet casteller

Actualitzada 04/09/2023 a les 21:50

Preus d'entrada i descomptes

El fet casteller estrena museu a Valls. Món Casteller - Museu Casteller de Catalunya obre al públic aquest divendres 8 de setembre, al bell mig del Centre Històric de la capital de l'Alt Camp i a tocar de l'emblemàtica plaça del Blat, km0 dels castells. El projecte es va començar a redactar l'any 2009 i fins al 2015 no van començar les obres de construcció de l'edifici.El compte enrrere cap a la seva obertura el van simbolitzar ahir al migdia, amb la presentació als mitjans de comunicació, les institucions impulsores del projecte amb la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, i el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Rubén Gaón, acompanyats per la directora del nou centre museístic, Míriam Mariné.Les institucions van rebre una visita guiada reduïda de l'exposició del Museu. La museografia compta amb un ampli desplegament de més de dues hores de material audiovisual repartit al llarg de 22 projeccions, entre les quals destaca un espectacle immersiu únic o una proposta singular de videodansa dedicada a la rivalitat castellera. Tot el recorregut segueix un relat narratiu inspirat en els principis rectors dels castells, glossats per Josep Anselm Clavé amb el conegut lema «força, equilibri, valor i seny», que identifica el fet casteller. L'usuari s'endinsarà pel museu en una dramatúrgia estructurada en tres actes, a tall d'introducció, nus i desenllaç.La introducció va dedicada al «Valor». Mitjançant un gran muntatge audiovisual, el visitant s'aproparà a la dimensió més humana dels castells, amb la història de quatre castellers. A la sala central es concentra el segon acte, dedicat a «l'Equilibri i el Seny». Aquí, s'exposen els conceptes bàsics del fenomen casteller i, a través de nodes circulars que ens recorden pinyes, s'expliquen continguts temàtics més específics, com poden ser la rivalitat, els valors castellers o la tècnica i geometries de les construccions, entre altres aspectes. El recorregut finalitza en el tercer i últim acte, dedicat a la «Força» Amb una gran instal·lació multimèdia immersiva, busca la sorpresa i emoció del públic, mostrant l'explosió d'eufòria que provoca la culminació d'un castell.L'entrada general per visitar el museu té un preu de 8,8 euros, però hi ha un ventall de descomptes aplicables per joves d'entre 12 i 17 anys, famílies monoparentals o nombroses, estudiants, entre d'altres. L'entrada és gratuïta per a infants de 0 a 11 anys, així com aturats o persones amb discapacitat. Les representants de les tres administracions es van mostrar orgulloses amb el resultat final del projecte.La consellera Garriga va explicar la importància de tenir «un equipament que uneixi cultura i identitat d'una manera immersiva i sensorial». Per la seva banda, l'alcaldessa Farré va subratllar que el museu «és únic i singular, com ho són els castells, una tradició que és imatge de Catalunya al món i que ens identifica com a país» i va posar l'accent que el nou espai és ja la «seu de totes les colles i la casa de tots els castellers i castelleres». Les administracions van anunciar que estan a punt de signar un conveni que assegurarà el funcionament del museu fins al 2026, quan es farà balanç dels primers quatre anys.